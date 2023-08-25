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من هي البلوجر فاطمة المؤمن؟.. كسرت إشارة حمراء وتسبب في خسائر بالكويت

كتب:

روان مسعد
03:40 م | الجمعة 25 أغسطس 2023
البلوجر فاطمة مؤمن

البلوجر فاطمة مؤمن

وثقت كاميرات المراقبة والفيديو وقوع حادث فاطمة المؤمن التي تعمل فاشونيستا في الكويت، فجر اليوم، وقد ظهرت سيارتها وهي مدمرة تماما، وجرى رفعها على ونش، وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي الكويتية، وبعض المشاهير تفاصيل الإصابات بينما لم تعلن أي جهة رسمية حتى الآن ما حدث بشكل مؤكد.

وزعمت صفحة المجلس الكويتية على منصة x، إن البلوجر الكويتية تسببت في وفاة شخصين، حيث أنها تجاوزت الإشارة الحمراء وكانت في حالة غير طبيعية، وتصادمت سيارتها في أخرى وتسبب في وفاة مواطنين بينما آخرين في العناية المركزة.

وفاطمة مؤمن بلوجر كويتية تبلغ من العمر 30 عاما، وبدأت منذ 2014، لمتابعة القراءة ومعرفة تفاصيل حادث فاطمة مؤمن اضغط الرابط.

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بقلم روان مسعد