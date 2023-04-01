مسلسل الكبير أوي الجزء السابع الحلقة 10.. أيتن عامر تلعب دور بلوجر  

ينتظر الجمهور مسلسل الكبير أوي الجزء السابع الحلقة 10، بعد الأحداث المتنوعة التي شهدتها الحلقة التاسعة التي عرضت على شاشة قناة on، وشهدت الحلقة 9 ظهور الفنانة أيتن عامر وهي تلعب دور بلوجر تدعى شروق تكسب أموالا من خلال فيديوهات مواقع التواصل الاجتماعي.

مسلسل الكبير أوي الجزء السابع الحلقة 10

ويستكمل مسلسل الكبير أوي الجزء السابع الحلقة 10 الأحداث بين الكبير أوي ومربوحة بعد عودتهم إلى المزاريطة بعد انتهاء رحلتهم في مصر واعتراف الكبير بحبه لمربوحة، ونتابع من خلال الأحداث عدم رغبة الكبير إعطاء إيراد الأرض لأخوه جوني بسبب قيام الكبير بافتتاح عدد من المشاريع.

ومسلسل الكبير أوي الجزء السابع الحلقة 10 يأتي على شاشة قناة on الساعة السادسة وربع مساء يوميا في شهر رمضان المبارك.

أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء السابع

ويتناول مسلسل الكبير أوي الجزء السابع عددا من قضايا وسائل التواصل الاجتماعي ومشاهير التيك توك، فظهرت الفنانة أيتن عامر بدور بلوجر شهيرة تحت اسم «شروق كلنا سوا»، وتقدم البلوجر شروق إعلانات عن كريمات ومحل خاص بالأكل، واتضح بعد ذلك أنها ظهرت في إعلانات التيك توك بعد حصولها على المال أولا، الامر الذي تناولة جوني وأوضحه.