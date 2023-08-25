نقل الشاعر أمل الطائر إلى المستشفى لمروره بأزمة صحية.. وزوجته: «ادعوله»

يمر الشاعر أمل الطائر، بأزمة صحية حرجة، استدعت نقله لإحدى المستشفيات بمنطقة المعادي، حسبما أعلنت زوجته، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وانهالت التعليقات من قبل المتابعين، بالدعاء للشاعر الكبير بالشفاء العاجل، وتساؤلات حول طبيعة الأزمة الصحية التي يمر بها.

وطالبت زوجة الشاعر أمل الطائر، من كل جمهوره ومتابعيه، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، بالدعاء له بالشفاء العاجل، لسرعة تجاوز أزمته الصحية الصعبة، بقولها «ادعوا بالله عليكم تعدي الساعة دي على خير لعلها ساعة إجابة».

أمل الطائر في حالة صحية حرجة

ونشرت السيدة، صورة زوجها الشاعر أمل الطائر، وهو يرقد على سرير المرض، محاطا بعدد من الأجهزة الطبية، وشددت على كل متابعيها بضرورة الدعاء به، حتى تمر اللحظات الصعبة التي يمر بها سريعًا، ويسترد صحته في أقرب وقت.

وفاة ابنة أمل الطائر في 2021

وكان الشاعر أمل الطائر، قد مّر بعدة أزمات صحية في الفترة الماضية، وأيضا ظروف صعبة، خصوصًا مع وفاة ابنته الكبرى إنجي عام 2021 بعد صراع طويل مع مرض السرطان امتد معها لأكثر من 11 عامًا.