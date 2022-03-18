أمل الطائر يحضر انتخابات جمعية المؤلفين والملحنين على كرسي متحرك

في أول ظهور له بعد إصابته بالجلطة، حضر الشاعر الكبير أمل الطائر لساقية الصاوي من أجل التصويت في انتخابات جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المقامة حاليا بقاعة الكلمة، اصطحب الطائر زوجته على كرسي متحرك واستقباله الحاضرين بترحاب ومنهم السيناريست مدحت العدل بتقبيل رأسه.

أربعة منافسين

يذكر أنه يتنافس على منصب الرئيس في الانتخابات أربعة أسماء فنية وهم الشاعر والسيناريست مدحت العدل، والموسيقار هاني مهنى، والملحن صالح أبو الدهب والموسيقار منير الوسيمي.

وتقدم 15 شاعرا بأوراق ترشحهم على مقاعد الشعراء داخل الجمعية، وهم محمود عبد العزيز وخالد صالح وفوزي إبراهيم ورضا محمود ووائل توفيق وصبري رياض وصلاح عمار وعمر الجبيلي وعبير الرزاز وعماد حسن وعلي السويفي ومحي حوار ومحمد الصواف ومصطفى مرسي ومحمد جمعة.

بينما على مقاعد الملحنين فقد وصل عددهم إلى 14 فنانا وهم حسن إش إش ومحمد حمدي وحسن دنيا وماجد عرابي وطارق فؤاد وبهاء حسني وحمدي حمادة وحمدي سكر وأمجد العطافي ومصطفى عوض وشريف حمدان ووفا حسين ومحمود الخيامي وصلاح الشرنوبي.

كما لائحة جمعية المؤلفين والملحنين تنص على انتخاب رئيس و5 شعراء و5 ملحنين لكي يتكون المجلس من رئيس و10 أعضاء.

كانت جمعية المؤلفين والملحنين قد وجهت الدعوة لأعضائها للمشاركة في الانتخابات وجاءت الدعوة كالتالي: «نتشرف بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية تنفيذا لقرار مجلس الإدارة بجلسة 26 ديسمبر 2021 بدعوة الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس إدارة جديدة وذلك يوم الجمعة الموافق الثامن عشر من شهر مارس عام 2022 الساعة الثالثة عصرا بساقية الصاوي - قاعة الكلمة - شارع 26 يوليو الزمالك.