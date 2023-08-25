لو عليك قضية.. قانوني يوضح كيفية رفعها من الفيش الجنائي بخطوات سهلة

يتساءل العديد من المواطنين، الذي كان عليهم قضايا، عن كيفية رفعها من أجهزة الكمبيوتر بوزارة الداخلية، وأيضا من الفيش الجنائي، بعد قضاء العقوبة أو سقوط القضية، وذلك حتى لا يتعرضون للاستيقاف من الشرطة في الأكمنة الأمنية، ما يسبب لهم حرجا وتعطيلا، ونرصد لكم في النقاط التالية كيفية رفع هذه الأحكام بطريقة قانونية.

يقول عمرو عبد السلام، المحامي، إنه يتعين على كل من كان عليه قضية، عمل توكيل لمحام، ليقوم الأخير برفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب فيها بمحو بيانات القضية المسجلة على موكله.

تحديد جلسة

وأضاف المحامي، في تصريحات لـ«الوطن»، تحدد المحكمة جلسة عاجلة أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، وتنظرها على مدار عدة جلسات، وتصدر المحكمة حكمها إما بقبول الدعوى أو رفضها، وفي حالة رفض الدعوى يقوم المحام بالطعن على الحكم.

مصلحة الأمن العام

وأوضح، يقوم المحامي بالطعن على الحكم امام المحكمة الإدارية العليا، التي بدورها تقوم بنظر الطعن وإصدار حكم فيه، وفي حال قبول الطعن والحكم لصالح المتهم، يقوم المحامي بأخذ الصيغة التنفيذية للحكم والتوجه بها الي مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية حتى يتمكن من محو القضايا من على موكله.