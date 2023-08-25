نوع جديد من متحورات كورونا ينتشر سريعا في بعض الدول.. له 35 طفرة

ظهر متحور جديد يعرف بـ«بي.إيه.2.86»، في دولة سويسرا وعدد من الدول الأخرى، على رأسها جنوب أفريقيا والدنمارك والولايات المتحدة وبريطاني، وظهر أنه لديه أكثر من 35 طفرة في أجزاء رئيسية من هيكل الفيروس.

ويعد ذلك اختلافًا جوهريًا في المتحور الجديد، مقارنة بالمتحور الآخر الذي تم رصده مؤخرًا، الذي يصنف على كونه أكثر انتشارًا في دول العالم خلال عام 2023 الجاري، إلا أن عدد هذه الطفرات يتساوى تقريبا مع متحور أوميكرون، الذي تسبب في عدد إصابات قياسي بالمقارنة مع سلفه، وتم رصد المتحور الجديد لأول مرة في الدنمارك يوم 24 من يوليو الجاري من خلال ملاحظة بعض العلامات على الأشخاص ويمكن معرف المزيد من التفاصيل حول هذا المتحور بمجرد النقر هنا