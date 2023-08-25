رسالة مؤثرة من زوج كارولين منتصر إلى روحها: محدش بيحس بيا غيرك.. ارجعيلي

انهار رامز مراد، زوج كارولين منتصر، التي رحلت مؤخرًا، بعد وضعها مولودها الثاني بـ11 يوما، في أول تعليق له عقب يومين من رحيلها عنه، معربًا عن عدم قدرته على الحديث أو التعبير، مدونا عبر «فيسبوك»: «مش هعرف أتكلم معاكي تاني، غير إني أتكلم مع نفسي وأنت تسمعيني».

وواصل: «مش هعرف بس أعرف أعمل أكتر حاجة أنت بتحبيها، إني أنزلك بوستات وأنت تفرحي بيها وتيجي آخر اليوم وأنت جنبي تقوليلي فرحت باللي نزلتهولي، وأقول أي خدعة، عشان تعرفي بحبك قد إيه، بس تقريبا كده أنت مكنتيش قادرة تفهمي ولا تستوعبي أنا بحبك قد إيه، مكنتيش متخيلة مثلا إن قلبي كان معاكي أنت».

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