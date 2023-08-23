الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير فيصل بن تركي بن عبد العزيز

كشف الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية، وفاة الأمير فيصل بن تركي بن عبد العزيز بن عبد الله بن تركي آل سعود، اليوم.

بيان الديوان الملكي السعودي

كان بيان الديوان الملكي السعودي بشأن وفاة الأمير فيصل بن تركي كما يلي:

«انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير فيصل بن تركي بن عبد العزيز بن عبدالله بن تركي آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ غدا الخميس 8 / 2 / 1445هـ، بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة، تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون».

وفاة الأميرة نورة

وأعلن السبت الماضي، الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية، وفاة الأميرة نورة بنت محمد بن عبد العزيز بن سعود بن فيصل آل سعود، بالعاصمة الرياض.

وبحسب الديوان الملكي أنه جرى أداء صلاة الجنازة على الأميرة نورة بنت محمد بن عبد العزيز، الأحد عقب صلاة العصر، وقال الديوان في بيانه: «انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة نورة بنت محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم الأحد الموافق 4/ 2/ 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض».