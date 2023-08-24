صحف غربية تبرز وفاة قائد مجموعة فاجنر في روسيا

تناولت الصحف المختلفة واقعة مصرع قائد حركة فاجنر، الذي تُوفي مع بعض من أعضاء الحركة، في تحطم طائرة في منطقة تافير الروسية، مساء أمس الأربعاء.

وكشفت صحيفة «أوكراينسكا برافدا» الأوكرانية، عن أن مؤسس فاجنر، يفجيني بريجوجين، عاد من أفريقيا في نفس يوم وفاته، 23 أغسطس الجاري، وكان على الطائرة أكبر قادة الحركة.

وذكرت الصحيفة، أن قرية كوزينكينو، في المنطقة التي تحطمت فيها الطائرة، تقع على بعد 50 كيلومترا من مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فالداي.

أين كان بوتين أثناء تحطم الطائرة؟

بدورها أشارت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان يحضر في نفس وقت تحطم الطائرة في منطقة كورسك حفل تكريم بمناسبة الذكرى الـ80 لمعركة كورسك والقوات الروسية التي تقاتل حاليًا في أوكرانيا.

موت الرجل الذي تحدى بوتين

فيما أشار التلفزيون الألماني إلى وفاة الرجل الذي تحدى بوتين، في إشارة إلى الأزمة السياسية التي دبت بين قائد فاجنر وبوتين، بعد رفضه استمرار القتال في أوكرانيا مما دفعه للعودة لحصار موسكو والجيش الروسي، وهو الأمر الذي لم يغفره له بوتين، ولكن تدخل رئيس بيلا روسيا لحل الأزمة التي بدأت في 10 يوليو 2023 ولكن بعدها بنحو 45 يوم مات قائد فاجنر في تحطم طائرة ومعه رفاقه.