تعرف على التفاصيل الكاملة لزيادة معاشات نقابة المهندسين 150 جنيها

أعلن المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، زيادة معاشات المهندسين بقيمة 150 جنيها شهريا، بداية من يوليو 2023، تُصرف بأثر رجعي، ليصل قيمة إجمالي المعاش إلى 1350 جنيه شهريا، وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس النقابة الأخير، الذي شهد عدد كبير من القرارات أبرزها زيادة معاش المهندسين.

زيادة معاشات المهندسين

وأضاف النبراوي، أن معاشات المهندسين، زادت بواقع 150 جنيه شهريا، يتم صرفها بأثر رجعي بداية من شهر يوليو 2023، وضم الاجتماع حزمة من القرارات التي أقرها المجلس، خلال اجتماعه، ومنها رفع منحة الزواج لابنة المهندس المتوفي من 2000 إلى 5000 جنيه، كما حدد النقيب الشروط التي يجب أن تتوفر في ابنة المهندسين للحصول على منحة الزواج.

شروط الحصول على منحة الزواج من نقابة المهندسين

وحدد نقيب المهندسين، شروط الحصول على منحة الزواج لابنة المهندس، في أن يكون والدها مهندسا ومتوفيا، موضحا أن منحة الزواج هي خدمة اجتماعية تقدمها النقابة لمساعدة أولاد المهندسين، أثناء تحضيرات الزواج، مشيرا إلى أنه يجب أن تقدم الفتاة ما يثبت الزواج.

يذكر أن ذلك جاء خلال اجتماع مجلس النقابة الأخير، الذي تقرر فيه زيادة معاش المهندسين 150 جنيها.