عاجل.. زيادة معاشات نقابة المهندسين 150 جنيها

انتهت الجمعية العمومية للمهندسين التي عقدت اليوم بعدد من القرارات أبرزها زيادة معاشات نقابة المهندسين بقيمة 150 جنيها لتصبح 1350 جنيها.

زيادة معاشات نقابة المهندسين

زيادة معاشات نقابة المهندسين، كان أبرز قرارات الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين، وشكلت الآتي:

- الموافقة على قرارات النقيب العام المتعلقة بملف التعليم الهندسي.

- الموافقة على رفض تولي الأعضاء المنتخبين من مجلس النقابة لمناصب في عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة فيها النقابة، لما في ذلك من إخلال لمبدأ فصل الملكية عن الإدارة، ومنعا لتضارب المصالح، على أن يتولى هذه المناصب أعضاء من الجمعية العمومية من ذوي الخبرة والكفاءة.

- تكليف نقيب المهندسين طارق النبراوي بإعادة تشكيل كافة اللجان؛ لتفعيلها وضمان مشاركة كافة المهندسين.

- اعتماد ميزانية النقابة.

زيادة المعاشات 150 جنيها

- زيادة معاشات نقابة المهندسين بمبلغ 150 جنيها.

- الموافقة بالأغلبية على تغيير الأمانة العامة للنقابة (الأمين العام - الأمين المساعد)، وتكليف مجلس النقابة اختيار أمانة جديدة.

- عقد جمعية عمومية غير عادية بتاريخ 2 يونيو 2023، لمتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية المنعقدة اليوم.