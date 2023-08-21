شروط منحة الزواج لأبناء المهندسين المتوفين.. قيمتها 5 آلاف جنيه

أعلن مجلس نقابة المهندسين خلال اجتماع أمس، عددا من القرارات المهمة، أبرزها زيادة منحة الزواج التي تخصصها النقابة لأبناء الأعضاء المتوفين، لإعانتهم على الارتباط، وحددت تفاصيلها وشروطها.

منحة زواج المهندسين

وقال طارق النبراوي، نقيب المهندسين، في تصريحات لـ«الوطن»، إن منحة الزواج هي خدمة اجتماعية تقدمها النقابة لأبناء المهندسين المتوفيين، وذلك لمساعدتهم أثناء تحضيرات الزواج، وكانت النقابة قررت صرف منحة زواج المهندسين في إطار الدور الخدمي والمسئولية المجتمعية التي تتحملها النقابة، وخلال الاجتماع الأخير للمجلس تقرر زيادة المنحة إلى 5 آلاف جنيه بدلا من 2000 جنيه.

شروط الحصول على منحة زواج المهندسين

وأضاف النبراوي، أن الابنة تحصل على هذه الإعانة مرة واحدة فقط بشرط أن يكون والدها مهندس ومتوفى، مضيفًا أنه يجب على الابنة أن تقوم ببعض الإجراءات وهي:

تقديم طلب صرف منحة زواج مستوفي دمغة هندسية

صورة من قسيمة الزواج + الأصل للأطلاع

صورة من بطاقة الابنة

صورة من شهادة التخرج

موقف باقي الأبناء المستحقين في المعاش

الاستعلام بمدد تأمينية باسم الابنة من التأمينات الاجتماعية

شهادة إدارية معتمدة بختم النسر تفيد أنها لا تعمل في الحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص

ولفت نقيب المهندسين إلى أنه يسقط حق الابنة في المطالبة بإعانة الزواج، وذلك بعد مرور عام على تاريخ عقد الزواج.