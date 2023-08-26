3 حالات تؤدي لبطلان إيصال الأمانة.. قانوني يوضحها

أقر قانون العقوبات، عدة حالات خاصة بإيصال الأمانة، إذا توافر أي منها، كان الإيصال باطلا ولا يعتد به أمام المحكمة حال إقامة دعوى قضائية به، الأمر الذي يحذر منه رجال القانون، إذ يثبت بمقتضاه حدوث التسليم والتسلم بين الأشخاص على سبيل الأمانة.

ونرصد لكم في السطور التالية، حالات بطلان إيصال الأمانة.

حالات بطلان إيصال الأمانة

قال محمد ميزار المحامي بالنقض، إن هناك بعض الحالات يكون فيها إيصال الأمانة باطلاً، وهي كالتالي:

- إذا لم يكن محل إيصال الأمانة مالا، بمعنى لو كان إيصال الأمانة موضوعه لا يخضع تحت بند الأموال التي لها قيمة مادية أو أدبية.

- إذا لم يكن محل إيصال الأمانة منقولا، بمعنى لو كان إيصال الأمانة موضوعه عقار «أنه تسلم عقار على سبيل الأمانة»، فإنه يكون باطلا.

- إذا كان المودع لديه مالكا للشيء محل إيصال الأمانة فإنه يكون باطلا.

أهمية البصمة على إيصال الأمانة

أضاف «ميزار» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجب على المستلم، أن يبصم على الإيصال، لعدم محاولة مستلم المبالغ والموقع على الإيصال، أن ينكر توقيعه أو الطعن بالتزوير فيه، فتطابق البصمة يكون قاطعا على أنه هو من وقّع على إيصال الأمانة.