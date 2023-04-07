عشان متخسرش فلوسك.. قانوني يوضح طريقة ملء إيصال الأمانة بشكل صحيح

يعتبر إيصال الأمانة من أهم وأكثر الأوراق العرفية المتداولة في إثبات الحقوق بين المواطنين، بالإضافة إلى أن معظم محاكم الجنح مكتظة بجرائم خيانة الأمانة، وحرصا منا على نشر الثقافة القانونية نرصد لكم في النقاط الآتية بعض النصائح المهمة عند ملء إيصال الأمانة.

9 شروط يجب مراعاتها في كتابة إيصال الأمانة

قال كريم العطار المحامي، إن هناك عدة شروط لكتابة إيصال أمانة بشكل سليم دون أن يتعرض صاحب المال لضياع أمواله ووفقاًَ للمحام فجاءت الشروط كتالي:

1- يجب أن يكتب اسم الشخص الذي سيوقع على إيصال الأمانة بمعنى أدق الشخص الذي أخذ منك الأموال.

2- كتابة عنوان هذا الشخص بالتفصيل من واقع بطاقة الرقم القومي الخاصة به.

3- كتابة رقم بطاقته بالكامل الـ 14 رقماً.

4- كتابة تاريخ صدور البطاقة، وذلك يكون في أعلى اليسار في خلفية البطاقة عبارة عن الشهر والسنة.

5- كتابة اسمك بشكل واضح.

6- كتابة المبلغ بالأرقام ثم الحروف.

7- كتابة اسم الشخص التابع لك الذي سوف يتسلم المبلغ المالي.

8- التأكد من توقيع الشخص المدين الذي أخذ منك الأموال.

9 بصمة الشخص الذي استلم الأموال.