محامي طلاب الثانوية يطعن بالتزوير ضد كراسات الإجابة المقدمة من التعليم

حضر اليوم في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، عدد من أولياء الأمور والطلاب مع المحامي عمرو عبد السلام، في انتظار تقديم كراسات الإجابة والأسئلة المقدمة من وزارة التربية والتعليم.

المحامي طعن بالتزوير

وفجَّر المحامي، مفاجأة بعدما طعن على جميع كراسات الإجابة والأسئلة المقدمة من وزارة التربية والتعليم بالتزوير، علماً أن الوزارة لم تقدم إلا 9 نماذج لكراسات الإجابة والأسئلة من أصل ما يقارب من 100 قضية لها ذات الطلبات.

المحامي يطلب أصول كراسات الإجابة والأسئلة

وقال عبد السلام إنه يريد إلزام الجهة الإدارية بتقديم أصول كراسات الأسئلة والأجوبة ونماذج الإجابة الأربعة الرسمية التي تم التصحيح عليها الكترونيا تمهيدا لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير وأعمال المضاهاة.

المحامي يتمسك بإثبات التزوير في الجلسة

وأضاف المحامي، أنه متمسك بالطعن بالتزوير على المستندات التي انطوت عليها حافظة المستندات المقدمة من الجهة الإدارية بجلسة 21/11/2021 والتي انطوت على صورة طبق الأصل من كراسات الإجابة في المواد الامتحانية المطعون عليها وهي مواد (اللغة العربية - الديناميكا –الجبر والهندسة الفراغية –اللغة الأجنبية الأولى –اللغة الألمانية –الكيمياء –الفيزياء) وأن تلك الكراسات لا تخص الطالب وأن جميع الإجابات الواردة بتلك الكراسات والمنسوبة إلى الطاعن ليست إجابته وأنها مزورة عليه.

كما طلب وقبل الفصل في موضوع الطعن بالانتقال إلى المركز القومي للامتحانات التابع لوزارة التربية والتعليم لضبط واستلام أصول كراسات الأسئلة والأجوبة والنماذج الرسمية الأربعة التي تم التصحيح عليها إلكترونيا والمقدم صور طبق الأصل منها بمعرفة الجهة الإدارية بحافظة المستندات بجلسة 21/11/2021.

وفي حالة ضبط أصول المحررات المطعون عليها بالتزوير إصدار حكم تمهيدي من الهيئة الموقرة بإحالة الطعن إلى مكتب خبراء التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل لينتدب بدوره أحد خبرائه المتخصصين في مجال تحقيق الخطوط للاطلاع على أوراق الطعن.

وقررت المحكمة التأجيل 23 يناير المقبل للتقرير بالطعن بالتزوير ولإعلان الوزارة بشواهد التزوير.