10 معلومات عن «سارة» أول مدير فني لفريق كرة قدم بالصعيد

تعد سارة الأسمر ابنة مركز البداري جنوبي محافظة أسيوط، أول مدير فني لفريق كرة قدم بالصعيد، بعدما قررت تحقيق حلمها منذ الصغر واقتحام مهنة كانت مخصصة لرجال ولكن بالإصرار والعزيمة استطاعت أن تكون مديرًا فنيا بنادي الفتح الرياضي.

أبرز 10 معلومات عن سارة الأسمر

وفيما يلي أبرز 10 معلومات عن سارة الأسمر منذ أمنيتها في الطفولة حتى تحقيق حلمها بعد التخرج من كلية التربية الرياضية وأصبحت حديث الشارع الأسيوطي:

- سارة الأسمر عشقت لعبة كرة القدم خلال لعبها في الشارع منذ كانت طفلة صغيرة.

- التحقت في البداية بكلية الخدمة الاجتماعية، وتركتها بعد عام والتحقت بكلية التربية الرياضية لتحقيق حلمها كونها تعشق لعبة كرة القدم.

- تبلغ من العمر سارة الأسمر 23 عاما، وهي خريجة كلية التربية الرياضية دفعة العام الحالي.

-بدأت سارة الأسمر هوايتها في تدريب ولعب كرة القدم منذ موسم عام 2019، حيث بدأت مشوارها مع كرة القدم من نادي شبان أسيوط.

- كانت سارة الأسمر بنت أسيوط من الطالبات المتفوقات بكلية التربية الرياضية، حيث حققت خلال دراستها بالكلية العديد من المراكز الأولى في رياضة كرة القدم.

- تعد سارة الأسمر أول فتاة تتقلد منصب مدير فني لكرة القدم على مستوى الصعيد بعدما جرى اختيارها من قبل مدربين نادي الفتح الرياضي.

- تدرب سارة الأسمر حاليا الناشئين مواليد 2009 التي يبلغ أعمارهم 14 عاما بنادي الفتح الرياضي.

- تنتمي سارة الأسمر إلى أسرة من إحدى مراكز أسيوط، حيث تتكون الأسرة من 5 بنات وولد ووالدها كان يعمل بالخارج، وحاليا بالمعاش ووالدتها ربة منزل.

- والد سارة الأسمر كان داعما كبيرًا لها منذ البداية حيث كان يدعمها باستمرار في لعب كرة القدم والأخذ بالنصائح من قبل أصحاب الخبرة حتي تكون مميزة.

- قرار تكليف سارة الأسمر كمدير فني لكرة القدم كان مفاجئا حيث تحلم في استكمال حلمها الكروي وتكون في الدوري الممتاز خلال الفترة المقبلة.