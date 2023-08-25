موسكو: نعتزم توسيع نفوذ بريكس خلال فترة رئاسة روسيا للمجموعة

أعلن نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف، اليوم الجمعة، عزم بلاده توسيع نفوذ مجموعة «بريكس» على الساحة العالمية خلال فترة رئاسة روسيا للمجموعة.

وقال ريابكوف، في مؤتمر صحفي حول نتائج قمة بريكس في جنوب أفريقيا: «اعتبارا من الأول من يناير، ستترأس بلادنا المجموعة، وخلال الرئاسة الروسية، ستعقد فعاليات بريكس التقليدية لأول مرة بمشاركة كاملة من الأعضاء الجدد»، حسبما أفادت وكالة «تاس» الروسية للأنباء.

بوتين: سنواصل توسيع نفوذ بريكس في العالم

وأضاف: «كما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة البريكس أمس، سنواصل قضية توسيع نفوذ مجموعتنا في العالم، وإقامة تفاعل عملي مع الأعضاء الجدد في إطار المجموعة، وتطوير الحوار حول بريكس بلس+».

انضمام مصر لتجمع بريكس

ويفتح انضمام مصر إلى مجموعة دول بريكس الباب لتعزيز اتفاق التبادل التجاري مع 68 دولة تتعامل مع التجمع ما يخلق سوقاً مشتركة لترويج المنتجات المصرية، كما يفتح الباب بينها للتعامل بالعملة المحلية، الأمر الذى يخفف الضغط على الدولار، كما يحمل قرار التجمع بتوسيع عضويته بعداً سياسياً، يتعلق بخلق نموذج اقتصادي جديد متعدد الأقطاب بدلاً من القطب الواحد.