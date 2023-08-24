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رئيس وزراء الهند يهنئ مصر بالانضمام إلى مجموعة بريكس بداية من 2024

كتب:

شريف سليمان
11:31 ص | الخميس 24 أغسطس 2023
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي

رحب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بالأعضاء الجدد الذين جرت دعوتهم للحصول على العضوية الدائمة في مجموعة بريكس، وفي مقدمتهم مصر، اعتبارا من يناير 2024.

وقال «مودي» في كلمته ضمن فعاليات قمة بريكس، التي تنقلها قناة «القاهرة الإخبارية»، على الهواء: «في العيد الخامس عشر لمجموعة بريكس، اتخذنا القرار المهم بتوسيعها، دائما ناصرنا في الهند هذا الأمر وآمننا بأن إضافة أعضاء جدد لهذه المجموعة سيهدف إلى تقوية مجموعتنا كمجموعة ومنظمة وستعطي زخما جديدا لجهودنا المشتركة».

وأضاف: «انضمام أعضاء جدد سيسهم في تعزيز إيماننا وإيمان كثير من دول العالم بعالم متعدد الأطراف، ويسرنا أن فرق عملنا تمكنت من العمل معا للتوصل إلى اتفاق بشأن المبادئ والمعايير والتعليمات الضرورية للبدء في هذا التوسع، وبناء على ذلك، وافقنا على ضم مصر والأرجنتين والسعودية وإثيوبيا وإيران والإمارات، وأود أن أبعث بتهانينا الحارة لهذه الدول حكومة وشعبا ومع هذه الدول سنتمكن من ضخ زخم شديد وطاقة كبيرة في تعاوننا».

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