بوتين يرحب بانضمام مصر إلى مجموعة بريكس بداية من 2024

رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالأعضاء الجدد الذين جرت دعوتهم للحصول على العضوية الدائمة في مجموعة بريكس، ومنها مصر اعتبارا من 1 يناير المقبل.

وقال «بوتين» في كلمته ضمن فعاليات قمة بريكس، التي تنقلها قناة «القاهرة الإخبارية»، على الهواء: «أود التشديد على التعامل بالعملة المشتركة بالإضافة إلى العملات المحلية، نعرف أننا سنكون أمام تحديات كبيرة وسنتوصل إلى حل لها».

وأضاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: «أود تسليط الضوء على ضمان التسويات المالية والاقتصادية بين دولنا، وأود تحية الدول الجديدة المنضمة إلى بريكس بداية من يناير المقبل من بينها جمهورية مصر العربية، وسنستمر في العمل على توسيع المجموعة وتوسيع نفوذ بريكس ونريد التعاون البناء مع الأعضاء الجدد».

وتابع: «سنعمل مع كل الذين يريدون العمل معنا من خلال شركائنا وبرامجنا المختلفة، ونقدر هذه الجهود، وسنتشاور مع كل الزملاء في هذا الصدد على مستوى وزارات الخارجية وكل المستويات الأخرى».

وكان رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، أعلن دعوة مصر إلى عضوية دائمة في بريكس اعتبارا من 1 يناير 2024.

وأضاف في كلمته ضمن فعاليات قمة بريكس، التي تنقلها قناة «القاهرة الإخبارية»، على الهواء، أنه تقرر أيضا دعوة كلا من الأرجنتين، مصر، إثيوبيا، إيران، المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات.