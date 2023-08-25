إصابة 11 شخصا من عائلة واحدة في انقلاب ميكروباص بالفيوم

أصيب 11 شخصًا بينهم 3 أطفال من أسرة واحدة بإصابات متنوعة، تراوحت بين كسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، في انقلاب ميكروباص كانوا يستقلونه على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي قرب مدخل أبو صير، بدائرة الفيوم، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، فيما هرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا يفيد وقوع انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الغربي، ووجود عدد من المصابين جميعهم أفراد عائلة واحدة.

أسماء المصابين بالحادث

وأسفر حادث طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي عن إصابة 11 شخصًا وهم:

أبو الخير حسن طاهر 51 سنة.

محمود أبو الخير طاهر 19 سنة.

سناء عبد الله علي 35 سنة.

وجيه سلامة علي تمام 15 سنة.

أحمد سلامة علي تمام 13 سنة.

عويس قرني عمار 42 سنة.

هنا عبد الله علي 23 سنة.

رضا علي تمام 39 سنة.

سلامة علي تمام 43 سنة.

شرف سلامة تمام 18 سنة.

ندى سلامة علي 7 سنوات.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم العلاج اللازم لهم، وإزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.