اصابة شخصين في انقلاب سيارة بمدينة العريش

أصيب شخصين بإصابات متنوعة ما بين متوسطة وخطيرة، في انقلاب سيارة على الطريق الساحلي بمدينة العريش.

قال مصدر بهيئة الأسعاف، إنه جرى نقل اثنين مصابين إلى قسم الأستقبال والطوارئ بمستشفى العريش العام للعلاج، نتيجة انقلاب سيارة بمنطقة المزار على الطريق الساحلي.

وأضاف أنه جرى إدخال المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ لعمل الكشف والأشعة، لتحديد حالتهما الصحية، إذ يعانون من كدمات وجروج بمناطق متفرقة بالجسم نتيجة أنقلاب السيارة عدة مرات.

وتلقت مديرية أمن شمال سيناء إخطارا بوقوع حادث سير بمنطقة مزار غرب العريش على الطريق الساحلي، وجار تحرير المحضر الرسمي لمعرفة ملابسات الحادث.