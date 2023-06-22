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اصابة شخصين في انقلاب سيارة بمدينة العريش

كتب:

حسين ابراهيم
11:15 ص | الخميس 22 يونيو 2023
حادث سير غرب العريش

حادث سير غرب العريش

أصيب شخصين بإصابات متنوعة ما بين متوسطة وخطيرة، في انقلاب سيارة على الطريق الساحلي بمدينة العريش. 

قال مصدر بهيئة الأسعاف، إنه جرى نقل اثنين مصابين إلى قسم الأستقبال والطوارئ بمستشفى العريش العام للعلاج، نتيجة انقلاب سيارة بمنطقة المزار على الطريق الساحلي. 

وأضاف أنه جرى إدخال المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ لعمل الكشف والأشعة، لتحديد حالتهما الصحية، إذ يعانون من كدمات وجروج بمناطق متفرقة بالجسم نتيجة أنقلاب السيارة عدة مرات.

وتلقت مديرية أمن شمال سيناء إخطارا بوقوع حادث سير بمنطقة مزار غرب العريش على الطريق الساحلي، وجار تحرير المحضر الرسمي لمعرفة ملابسات الحادث. 

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