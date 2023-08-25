«كتب مقاله ورحل».. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة طلال سلمان قبل وفاته

رغم عمره الذي ناهز 85 عامًا، جاء نبأ رحيله اليوم مفاجئًا وصادمًا لكل محبيه وقرائه في لبنان والوطن العربي، فالكاتب اللبناني الكبير طلال سلمان، مؤسس جريدة السفير اللبنانية، ظل حتى أيامه الأخيرة، حريصًا على الكتابة والنشر والتعليق على قضايا بلاده والعالم.

تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة الكاتب طلال سلمان

كشفت مصادر مقربة من طلال سلمان، تفاصيل الأيام الأخيرة في حياته، موضحة في تصريحات لـ«الوطن»، أنه كان يعالج بأحد مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت، على مدار الأشهر الماضية، وتحسنت حالته الصحية بالفعل، ما سمح له بمغادرة المستشفى.

وأضافت المصادر، أن طلال سلمان مارس حياته بصورة طبيعية، مع الالتزام بإرشادات الطبيب خلال الأسابيع الماضية، وكان حريص على الاستمرار في الكتابة، لكنه أعتذر عن أكثر من لقاء تليفزيوني، نظرًا لعدم تمكنه من ذلك لأسباب صحية، وبناء على الإرشادات الطبية.

المقال الأخير للكاتب طلال سلمان

أشارت المصادر، إلى أن طلال سلمان، كتب مقاله الأخير منذ أيام، تحت عنوان «أجواء فوضى دولية وإقليمية»، وهو المقال الذي نُشر أمس على موقعه الشخصي، الذي يحمل اسم «على الطريق.. طلال سلمان».

وأوضحت أنه عاد للمستشفى في بيروت، إثر شعوره بأزمة صحية وتراجع حالته، وأقام بالمستشفى لعدة أيام، حتى فارق الحياة صباح اليوم.

ومن المقرر أن تشيع جنازة الكاتب طلال سلمان غدًا، على أن يقام العزاء في بيروت صباح الأربعاء المقبل.