تشييع جنازة طلال سلمان غدا.. والأسرة تحدد 3 أيام لتلقي العزاء

حددت أسرة الكاتب الصحفي الكبير طلال سلمان، مؤسس جريدة السفير اللبنانية، موعد ومكان جنازته بعد وفاته اليوم، كما استقرت على استمرار العزاء لمدة ثلاثة أيام في مناطق متفرقة من لبنان.

موعد جنازة الكاتب الصحفي طلال سلمان

أوضحت ديانا قوصان، مدير مكتب الكاتب الصحفي طلال سلمان، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسرته استقرت على تشييع الجنازة غدًا الساعة الرابعة، على أن يبدأ العزاء يومي الاثنين والثلاثاء خارج العاصمة اللبنانية، فيما يقام العزاء في اليوم الثالث صباح الأربعاء بالعاصمة بيروت.

وفاة الكاتب الصحفي طلال سلمان

وتوفي اليوم طلال سلمان، وهو مؤسس جريدة السفير اللبنانية، وأحد أشهر الصحفيين والكتاب العرب، وتلقى الوسط الصحفي العربي خبر وافته ببالحزن والأسى، نظرًا لقيمته الصحفية الكبيرة.

وأصدر طلال سلمان العديد من الكتب والمؤلفات، منها «إلى أميرة اسمها بيروت»، و«هوامش في الثقافة والأدب والحب».