وفاة الكاتب الصحفي اللبناني طلال سلمان مؤسس «جريدة السفير»

توفي الكاتب الصحفي اللبناني، طلال سلمان، مؤسس ورئيس تحرير «جريدة السفير»، عن عمر ناهز الـ85 عاما، وذلك بعد مسيرة مهنية حافلة في خدمة العديد من القضايا الهامة في بيروت.

من هو طلال سلمان

وطلال سلمان، صحفي ومؤلف لبناني ومؤسس جريدة السفير، ورئيس تحريرها، وعُرف بقلمه الذي التزم بقضايا الوطن والناس والأمة، طيلة مسيرته المهنية التي كانت زاخرة بالأحداث السياسية وبالمؤلفات والمقالات والمقابلات مع شخصيات لبنانية وعربية هامة.

وولد طلال سلمان، في بلدة شمسطار، عام 1938، ووالده إبراهيم أسعد سلمان، وتلقى دراسته في عدة مدارس، بسبب تنقل والده في العديد من المدن اللبنانية، وأنهى دروسه الثانوية سنة 1955.