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وفاة والد إيهاب بليبل مؤلف فيلم «مرعي البريمو» بعد صراع مع المرض

كتب:

محمود الرفاعى
07:58 م | الجمعة 25 أغسطس 2023
إيهاب بليبل

إيهاب بليبل

توفي والد المؤلف إيهاب بليبل بعد صراع مع المرض، منذ قليل، وذلك بحسب ما أعلن المؤلف عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكتب إيهاب بليبل عبر حسابه على «فيس بوك»: والدي في ذمة الله.

معلومات عن المؤلف إيهاب بليبل

كان شارك الكاتب إيهاب بليبل في موسم سينما 2023 بفيلم «مرعي البريمو» مع الفنان محمد هنيدي، الذي دارت أحداثه حول تاجر البطيخ مرعي البريمو والذي واجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة من خلال عمله، وضم الفيلم العديد من الفنانين مع هنيدي، منهم: علاء مرسي، غادة عادل، أحمد بدير، مصطفى أبو سريع، إنجي علي، نانسي صلاح، محمد محمود، لطفي لبيب، والفيلم تحت قيادة المخرج سعيد حامد.

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