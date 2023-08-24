رئيس «الأعمال الأفارقة»: قمة «بريكس» تستهدف تسريع النمو والتنمية المستدامة

قال الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال الأفارقة، إنّ قمة بريكس تستهدف تسريع النمو والتنمية المستدامة، ولكن لا يجب أن نتجنب الإفراط في التفاؤل أو التشاؤم.

وأضاف خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي ولمياء حمدين: «هذه الفترة مهمة جدا في تاريخ الاقتصاد العالمي، وهناك توجه جديد في رفض الهيمنة الغربية والسياسات الغربية التي أثرت على كثير من دول العالم والأسواق الناشئة، تحديدا دول القارة الأفريقية».

التطلع إلى عالم متعدد الأقطاب

وأشار إلى أن الأحداث الأخيرة في العالم سواء كانت بسبب جائحة كورونا وما تبعها من مشكلات وتحديات في الحرب الروسية الأوكرانية التي نقلت نزاعا كبيرا فتحت بابا للتطلع إلى عالم متعدد الأقطاب، مشددًا على أن قمة بريكس هي قمة إعادة التوازنات في العالم المقبل متعدد الأقطاب وتحديدا في الجانب الاقتصادي.