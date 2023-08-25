هل المكمل الغذائي بديلا للأغذية اليومية؟.. «الصحة» تجيب

يحرص العديد من الأفراد وخاصة الأشخاص الرياضيين على زيادة معدلات اللياقة لديه وبناء العضلات، والذي قد يلجأ معه في بعض الأحيان بالاعتماد على المكملات الغذائية ويترك الأغذية اليومية، والتي قد تسبب له بعض الأضرار الصحية خاصة إذا لم يكن تحت إشراف طبي.

هل المكمل الغذائي بديل للأغذية اليومية؟

كشفت وزارة الصحة والسكان أن المكمل الغذائي ليس بديلا للأغذية اليومية مثل الخضروات والفواكه أو الدهون والكربوهيدرات، وذلك في إطار حرصها المستمر على توعية المواطنين.

وأكدت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه يجب الحصول على العناصر الغذائية اللازمة للجسم من الأغذية الطبيعية الصحية.

بدائل طبيعية غذائية

وينصح خبراء التغذية واللياقة بتناول بعض الأطعمة الطبيعية التي تساعد على تقوية الجسم وتزويده بكل ما يحتاجه من طاقة، ومن بين البدائل الطبيعية التي يحتاجها الجسم:

ـ الجلوكوز والأناناس

ـ الجوز والبروتينات

ـ البيض والأسماك والبطاطس والسبانخ

ـ المكسرات

ـ اللبن

ـ الموز

ـ البطاطا

ـ السلمون

ـ الطماطم

ـ الماء

ـ الأفوكادو