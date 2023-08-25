مصرع طفلة صعقا بالكهرباء داخل قاعة أفراح في سمنود

لقبت طفلة في العقد الأول من العمر مصرعها صعقا بالكهرباء، حال ملامستها أحد أعمدة الإنارة «الزينة» داخل إحدى قاعات الأفراح، الكائنة بطريق سمنود السريع، بمحافظة الغربية، وجرى نقلها إلى مشرحة مستشفى سمنود العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

مصرع طفلة صعقا بالكهرباء

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بورود بلاغ بمصرع طفلة صعقا بالكهرباء داخل إحدى قاعات الأفراح بدائرة المركز حال حضورها حفل زفاف.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية مصرع طفلة تدعى، «طيبة مسعد العزاوي» تبلغ من العمر 6 سنوات صعقا بالكهرباء، حال ملامستها من أعمدة الإنارة «الزينة» داخل إحدى قاعات الأفراح الشهيرة بسمنود، أثناء حضور حفل زفاف.

مشرحة المستشفى

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سمنود العام، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة وسماع أقوال الشهود، تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.