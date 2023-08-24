يبحث العديد من طلاب وطالبات الشهادة الثانوية العامة 2023 عن الأماكن المتاحة في كليات ومعاهد محافظة الغربية للمرحلة الثالثة، وذلك بعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات وذلك بحد أدنى 60% عملي و58% أدبي.

الأماكن المتاحة في كليات ومعاهد محافظة الغربية للمرحلة الثالثة

ويوجد بمحافظة الغربية جامعة طنطا وعدد من المعاهد أعلنت عنها وزارة التعليم العالي تتضمن الأماكن المتاحة في كليات ومعاهد محافظة الغربية للمرحلة الثالثة، بالشعبتين العملية والأدبية.

الأماكن المتاحة في كليات ومعاهد محافظة الغربية للمرحلة الثالثة.. الشعبة عملي

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى

كلية تربية نوعية موسيقية طنطا

معهد الفني التجاري بالمحلة الكبرى

معهد الفني التجاري بطنطا

المعهد العالي للحاسبات والمعلومات بطنطا، شعبة أعمال دولية

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى، شعبة نظم معلومات

كلية تربية رياضية بنات طنطا

المعهد العالي للإدارة بالمحلة الكبرى

المعهد العالي للحاسبات والمعلومات بطنطا، شعبة نظم معلومات

كلية تربية نوعية فنية جامعة طنطا

كلية حقوق جامعة طنطا انتساب

كلية آداب جامعة طنطا، انتساب

كلية تربية رياضية جامعة طنطا بنين

الأماكن المتاحة فى كليات ومعاهد محافظة الغربية للمرحلة الثالثة.. الشعبة أدبي

المعهد العالي للإدارة بالمحلة الكبرى

المعهد العالي للحاسبات والمعلومات بطنطا، شعبة أعمال دولية

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى، شعبة نظم المعلومات

كلية تربية نوعية موسيقية جامعة طنطا

كلية التربية الرياضية بنات

كلية التربية الرياضية بنين

المعمد الفني التجاري بطنطا

المعهد الفني التجاري بالمحلة الكبرى

المعهد العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم المعلومات بطنطا.