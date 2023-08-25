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«الآثار» ترد على هدم مئذنة قوصون: أعمال تأمين وفك وتركيب

كتب:

محمد عزالدين
09:51 م | الجمعة 25 أغسطس 2023
مئذنة قوصون

مئذنة قوصون

كشفت وزارة السياحة والآثار، عن ما تردد من أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن هدم مئذنة قوصون الأثرية، مؤكدة أنها لا صحة لما أثير حول هذا الشأن.

وأوضحت الوزارة، أن مئذنة الأمير قوصون الساقي الناصري، يجري بها أعمال رصد وصلب وتأمين وفك وإعادة تركيب، نظرا لوجود شروخ رأسية وأفقية ببدن المأذنة، ما يؤثر على توازنها إنشائيا، وفقا للتقارير الهندسية التي جرى إعدادها، بناء على تقرير الحالة المعمارية والانشائية للمئذنة، إذ أوضحت تقارير الرصد، وجود ميول واضح ظاهر بالعين المجردة.

وبدأت أعمال الرصد والتأمين، ثم استكمال أعمال التوثيق والترقيم، وفقا لمبادئ الترميم والصيانة، وتجري كل الأعمال، تحت إشراف الآثاريين بمنطقة آثار شرق القاهرة، ومهندسي قطاع المشروعات، وتتم متابعة الأعمال بصفة يومية حفاظا على دقة تنفيذ الأعمال.

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