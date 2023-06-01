خسائر العاصفة الترابية بالمحافظات.. مصرع شخصين وسقوط مئذنة مسجد

شهدت محافظات مصر اليوم الخميس 1 يونيو عاصفة ترابية شديدة، تسببت في خسائر كبيرة بالمحافظات منها سقوط لوحات إعلانية، وميل أعمدة إنارة وغلق موانئ، ومصرع شاب ومهندسة، وسقوط محول كهرباء من مكانه، وإغلاق الشواطئ في أول أيام تشغيلها رسميا.

خسائر العاصفة الترابية بالمحافظات

نتج عن العاصفة الترابية اليوم بالمحافظات مصرع شاب بقرية محلة سبك بمركز أشمون محافظة المنوفية، نتيجة سقوط نخلة فوقه بسبب موجة الطقس السيئ والأمطار، وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا يفيد بمصرع شاب أثناء عمله داخل الأرض الزراعية بعد سقوط نخلة عليه.

وجرى نقله إلى مستشفى أشمون العام، وإيداع الجثمان بمشرحة المستشفى، وأخطرت جهات التحقيق التي صرحت بدفن الجثة.

وشهدت قرية جريس بمحافظة المنوفية سقوط محول كهربائي من مكانه، وقامت شركة الكهرباء بالمنوفية بالدفع بفرق الصيانة التابعة لها لرفع المحول مرة أخرى وإعادة التيار الكهربائي مرة أخرى، واتخذت الجهات المعنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

إغلاق موانئ السويس والزيتيات بسبب العاصفة الترابية

وأغلقت هيئة موانئ البحر الأحمر، موانئ السويس والزيتيات بسبب سوء الأحوال الجومائية، وشدة الرياح التي وصلت ما بين 24- 26 عقدة جنوبية غربية، وجرى إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية علي الوحدات البحرية الكبرى والصغرى للحفاظ على سلامة الملاحة البحرية.

وأصدر اللواء مهندس محمد عبد الرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر تعليمات صارمة لمديري الموانئ لاتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، والتأكد من سلامة العلامات الملاحية داخل وخارج الموانئ.

سقوط أعمدة وميل مئذنة بالقليوبية بسبب العاصفة الترابية

وشهدت محافظة القليوبية اليوم عاصفة ترابية شديدة تسببت في سقوط بعض الأشجار على الطريق، وميل أعمدة الإنارة بمركز القناطر الخيرية، وسقوط مئذنة مسجد بقرية شبرا شهاب على سطح أحد المنازل العشوائية، لكن لم ينتج أي إصابات عن ذلك.

وقام اللواء طارق ماهر رئيس مركز القناطر الخيرية بالقليوبية بدفع أجهزة الوحدات المحلية للتعامل مع تلك الحالات، وجرى تثبيت الأعمدة ورفع الأشجار عن الطرق لتسهيل سير الحركة المرورية مرة أخرى بالمركز.

إغلاق الشواطئ بمطروح أول أيام تشغيلها

وتسببت العاصفة الترابية اليوم في اضطراب البحر في مرسى مطروح وارتفاع الأمواج، مما أدى إلى منع المصطافين من النزول إلى المياه، واقتصر الأمر على الجلوس على الشواطئ من الخارج، حفاظا على حياتهم.

وجاء قرار إغلاق الشواطئ بعد أيام من قرار اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بفتح جميع الشواطئ وتشغيلها رسميا بداية من اليوم الخميس 1 يونيو، إلا أن ارتفاع الموج تسبب في غلقها.

سقوط لوحات إعلانية على كوبري 6 أكتوبر

ونتج عن العاصفة الترابية سقوط لوحة إعلانيه كبيرة على كوبري 6 أكتوبر اليوم، مما أدى إلى تصادم 3 سيارات ملاكي مع دراجة بخارية، ونتج عنها مصرع شخص وإصابة 5 آخرين.

وجرى نقلهم إلى المستشفى، لإسعاف المصابين، وإيداع الجثمان بالمشرحة، وتسبب سقوط اللوحة والحادث عن إغلاق كوبري 6 أكتوبر وتوقف حركة المرور به.

وقام اللواء مؤمن سعيد مدير مرور القاهرة بغلق كافة مطالع كوبري أكتوبر في جميع الاتجاهات، وأجبرت السيارات المقبلة على النزول من مناطق الجيزة، لحين الانتهاء من أعمال رفع اللوحة وإعادة عمل الكوبري مرة أخرى.

مصرع مهندسة بالشرقية بسبب العاصفة الترابية

ولقيت مهندسة مصرعها نتيجة العاصفة الترابية بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية إذ كانت تسير في شارع عام أثناء هبوب عاصفة قوية محملة بالأتربة والغبار، مما أدى إلى سقوطها على الأرض بسبب دفع الهواء لها فاصطدمت رأسها بسلم مما أدى إلى وفاتها.

وجرى نقلها إلى مستشفى دار الهلال بالعاشر من رمضان، وإيداع الجثة بالمشرحة لحين استكمال الإجراءات، وصرحت النيابة العامة بدفنها.