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«الآثار»: لا صحة لهدم مئذنة التربة السلطانية بالسيدة عائشة

كتب:

شريف سليمان
10:29 م | الثلاثاء 06 يونيو 2023
نيفين العارف المستشار الإعلامي لوزارة السياحة والآثار

نيفين العارف المستشار الإعلامي لوزارة السياحة والآثار

أكدت نيفين العارف، المستشار الإعلامي لوزارة السياحة والآثار، أن الأخبار المتداولة بشأن هدم مئذنة التربة السلطانية الموجودة بجبانة القادرية في السيدة عائشة غير صحيحة.

لا صحة لإزالة مئذنة التربة السلطانية

وأفادت المستشار الإعلامي لوزارة السياحة والآثار، في تصريحات خاصة ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة القاهرة والناس، أنه لا صحة لما يتداول، مشددة على أنه لا يوجد أي نية لهدم المئذنة، والسقالات الموجودة والمحيطة بها يتم من خلالها دراسة الحالة الأثرية للمئذنة.

دراسة حالة المئذنة

وأشارت المستشار الإعلامي لوزارة السياحة والآثار، إلى أنه بناءً على ما ستخرج به الدراسة سيتم اتخاذ القرار بفك السقالات أو عمليات الترميم، مؤكدة أن وزارة السياحة والآثار لا تفكر في إزالة مئذنة التربة السلطانية.

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