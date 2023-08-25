محمد الباز: وجود السيسي في الحكم ضروري لاستكمال ما بدأناه من إنجازات

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، إنه منذ الموافقة على التعديلات الدستورية في 2018، والجميع يعرف أن هناك انتخابات رئاسية ستعلن نتائجها في 2024.

30 يونيو

أضاف خلال برنامجه «آخر النهار» المُذاع على قناة «النهار»، أن هناك حالة من الخوف، من أن تتم الانتخابات في مصر طبقا لهوى الشعب المصري، وهناك حملات تشويه للانتخابات بدأت من الآن.

وتابع: «أكبر حملة تشويه لتجربة ما جرى في مصر من 30 يونيو تتم الآن، لأن هؤلاء خايفين أن تتم الانتخابات بشكل طبيعي لأن النتيجة معروفة من الآن».

وجود الرئيس السيسي أكثر ضرورة

أكد محمد الباز، أن كل من يشوه الانتخابات ينطلق من أرضية خوف، مردفا: «في 2013 الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، قال إن عبد الفتاح السيسي مرشح الضرورة، لأنه كانت هناك أسباب تستدعي وجود هذا الرجل بما يمتلكه من رؤية، وأرى الآن في 2023، أن وجود الرئيس السيسي أكثر ضرورة لاستكمال ما بدأناه معا».