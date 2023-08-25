الرئيس السيسي في زيارات متنوعة لمحافظات مصر.. من أسوان للسلوم (فيديو)

عرضت قناة «إكسترا نيوز»، فيديو للرئيس عبدالفتاح السيسي، تضمن زياراته لمختلف المحافظات، وسط استقبال شعبي كبير.

وتضمنت لقطات الفيديو، زيارة الرئيس السيسي لأسوان حيث استقبله الأهالي بهتافات الترحيب، إذ قالت إحدى السيدات: «ربنا يعينك يا ريس، ويكفيك أنك كنت جنديا في جيش مصر، والآن أنت حاكمها».

كما تضمن الفيديو، زيارة الرئيس السيسي قرى حياة كريمة في البحيرة، حيث استقبله أهالي القرى، بجانب زيارته لسوهاج، حيث استمع لمطالب الأهالي والشباب، إذ قال أحدهم: «احنا فخورين بيك».

وتضمن الفيديو، زيارة الرئيس السيسي للسلوم بمحافظة مطروح، حيث استقبله الأطفال بهتافات الترحيب.