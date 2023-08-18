حزب الإصلاح والنهضة: الحوار الوطني أحد أهم مكتسبات ثورة 30 يونيو

وجه الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي للاستجابة السريعة لمخرجات الحوار الوطني وتوجيه الجهات المعنية لدراسته وتنفيذه، لإنهاء المخرجات التي تعبر عن مجهود كبير بذل لتوطين فكرة الحوار والتوافق بالقضايا المختلفة، وهي مدرسة وفكر جديد بمصر أن تجلس الأحزاب مجتمعة والنقابات والمثقفين وأصحاب الرأي للوصول لمخرجات وتوصيات.

النقاش مكسب كبير لمناقشة مشكلات الوطن وسبل حلها مكسب كبير

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساءdmc»، المذاع على شاشة «dmc» أن نقاط التوافق كثيرة جدا، واتضح من خلال الحوار أننا كنا نتصور في قضايانا بمصر مخلتفين بشكل كبير ولكن مع المحكات الحقيقية وجدنا شبه اتفاق بالكثير من القضايا، وحتى الأمور التي وجدنا بها اختلاف الحوار وتنظيم اختلاف جعلنا أمام عملية سياسية مختلفة بشكل كبير جدا، وهو من أكبر مكاسب الحوار الوطني، وعملية الحوار نفسها والنقاش مكسب كبير لمناقشة مشكلات الوطن وسبل حلها.

مخرجات الحوار الوطني ستمس الشارع المصري

وتابع رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن مخرجات الحوار الوطني ستمس الشارع المصري بشكل كبير جدا، وما بعد الحوار الوطني سيختلف تماما عما كان قبل الحوار الوطني، وهو أمر هام جدا، فالحوار الوطني أحد أهم مكتسبات ثورة 30 يونيو.