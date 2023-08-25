محمد الباز: في عهد الرئيس السيسي حدثت أكبر عملية إنقاذ إنسانية

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن أكبر عملية إنقاذ إنسانية حدثت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ جرى القضاء على العشوائيات في مصر، ونقل المواطنين إلى وحدات سكنية تليق بهم في وطنهم.

إطلاق حملات صحية لرعاية الجانب المواطنين

وأكد «الباز» خلال تقديمه برنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، أن الدولة المصرية أطلقت الكثير من الحملات الصحية لرعاية المواطنين، ويجب عدم التقليل من هذه المبادرات، لأنها أنقذت أرواح عدد كبير من المصريين.

وأضاف أن جميع المصريين من مختلف الشرائح المجتمعية، استفادوا بشكل مباشر من الخدمات التي قدمتها مصر منذ تولي الرئيس الحكم، معبرا: «المصريين كلهم استفادوا من مبادرات الرئيس السيسي، حيث نجد جزء استفاد من المبادرات الصحية، وجزء آخر من المبادرات التعليمية، وآخرين استفادوا بالطرق الجديدة والوحدات السكنية».

حملات ممنهجة

وتابع: «هناك الكثير من الحملات الممنهجة التي تهدف تشويه المعلومات التي لدى الشعب المصري عن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووصل الأمر لهذه الحملات بترهيب المواطنين، وهذه الحملات لم تظهر إلا مع بداية الأنباء حول ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة».

واستطرد: «أهالي الشهداء طالبوا الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح مرة ثانية في الانتخابات، رغم أنهم فقدوا ذويهم في خدمة الوطن بعد أحداث يناير، في عمليات تطهير سيناء من العناصر التكفيرية».