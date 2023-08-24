النائبة هند حازم: الرئيس السيسي غير نظرة المجتمع لذوي الإعاقة

قالت النائبة هند حازم، عضو مجلس النواب، إنَّ ذوي الهمم في العهد السابق ولمدة أكثر من 50 عامًا «مكنوش متشافين.. لو قولناها بالمصطلح الصحيح»، موضحةً أنَّ نظرة المجتمع تغيرت لهم منذ صدور قانون 10 لعام 2018 الخاص بـ «الأشخاص ذوي الإعاقة».

هند حازم: قانون ذوي الهمم منحهم العديد من الحقوق

وأضافت «حازم» خلال مداخلة هاتفية لشاشة قناة «إكسترا لايف»، أنَّ القانون الحالي يمنح ذوي الهمم العديد من الحقوق، مشيرةً إلى أن بداية الاهتمام بهذه الفئة جاءت منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم: «بيشتغل على جميع المحاور ومشكورًا لا ينسى أي فئة».

اهتمام الرئيس السيسي بذوي الهمم

وتابعت عضو مجلس النواب: «زي ما اهتم الرئيس السيسي بالمرأة والشباب وكبار السن، لم ينسى فئة ذوي الإعاقة وأولاهم اهتمام كبير، ودائمًا ما أردد أن الرئيس السيسي أول من سلط الضوء على فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، ليبدأ المجتمع بدوره يغير من نظرته تجاه هذه الفئة وثقافته، وهو أمر ليس بالهين».