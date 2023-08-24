النائبة غادة عجمي: الرئيس السيسي أعاد لمصر ريادتها ومكانتها الدولية

قالت النائبة غادة عجمي، عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح في إعادة مصر لمكانتها بين دول العالم، وفي المحافل الدولية بفضل قيادته الحكيمة، وما يتمتع به خبرات وحكمة، موضحة أنه ساهم في تحقيق إنجازات ومكاسب عديدة لمصر في الخارج والداخل.

تدشين مبادرات رئاسية في مختلف المجالات

وأضافت عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن الدولة أقامت المبادرات الرئاسية في مختلف المجالات الصحية والاجتماعية والاقتصادية والرياضة، منها على سبيل المثال مبادرة «100 مليون صحة» و «حياة كريمة».

وأيدت ترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وتوفير حياة كريمة للمواطنين والحفاظ على المقدرات الوطنية ودعم تماسك المجتمع المصري بمختلف طوائفه، وفقا لبرنامج الإصلاح الشامل الذي بتبناه الرئيس من أجل المصريين.