«برلمانية الشعب الجمهوري»: التحالف الوطني وحّد الجمعيات الخيرية تحت مظلة واحدة

أشاد اللواء محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، والأمين العام للحزب، بجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي في تعميق العمل الأهلي وتنمية المجتمع وتحقيق أهداف المجهودات الفردية والجماعية التي تعزز التنمية المجتمعية.

التحالف الوطني للعمل الأهلي

وقال اللواء صلاح أبو هميلة لـ«الوطن»، إنّ التحالف الوطني للعمل الأهلي، لعب دورا مهما على مدار الفترة الماضية في ترابط واتحاد الجمعيات الخيرية تحت مظلة واحدة، من شأنها أن تسهم في توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن البسيط.

حزب الشعب الجمهوري

وأثنى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، على فكرة اعتماد التحالف في أنشطته على قاعدة البيانات، قائلا، إنّها بادرة جيدة للغاية في الحوكمة الاجتماعية، تضمن معايير الشفافية في وصول خدماته لجميع الفئات المستحقة.

واختتم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، حديثه، داعيا الجهات المعنية كافة، إلى تقديم الدعم اللازم للعمل الأهلي والتنموي في مصر، ووضع استراتيجية شاملة من شأنها القضاء على العقبات التي تواجهه.