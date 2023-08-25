مسؤولو التضامن بـ«الشرقية»: نصل للمستفيدين في منازلهم للتسجيل

محافظة الشرقية من المحافظات التى استهدفتها حملة «هنوصلك»، التى أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعى لدعم ذوى الإعاقة، وكشفت الدكتورة هالة سعيد الشرقاوى، مدير إدارة التأهيل بمديرية التضامن بالمحافظة، عن أن هدف الحملة التى أطلقتها الوزارة فى إطار المرحلة الثالثة من منظومة الخدمات المتكاملة، وأقيمت بمركز شباب قرية شرقية مباشر بمركز الإبراهيمية، معاونة الأشخاص ذوى الهمم فى استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى توعية المواطنين بأهمية تسجيل بيانات ذويهم من أصحاب الإعاقات للحصول على البطاقة والتمتع بمزاياها فى كل المجالات.

«التضامن» تتابع أعمال التنفيذ الميدانى

وأضافت مديرة إدارة التأهيل لـ«الوطن» أن دورة تقديم طلب ذوى الإعاقة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، قبل إطلاق المرحلة الثالثة من منظومة الخدمات المتكاملة، تبدأ بتقدم المواطن إلى مكتب تأهيل المركز ويتم تسجيل البيانات وإجراء تقييم وظيفى للوقوف على درجة الإعاقة ثم مراجعة الطلب والقبول.

وأشارت إلى أن إطلاق الحملة أسهم فى تسهيل وتبسيط الإجراءات، لافتة إلى أنه يتم التيسير على ذوى الإعاقات من خلال طرق أبوابهم مباشرة والوصول إليهم فى منازلهم وتسجيل بياناتهم، ومن ثم إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، مؤكدة أن وزارة التضامن تتابع أعمال التنفيذ الميدانى لحملة «هنوصلك» من خلال غرفة عمليات مركزية بالوزارة، ترصد فعاليات الحملة وأعمال التسجيل، التى انطلقت فى عدد من المحافظات، وهى: «القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، المنوفية، الغربية، الشرقية، الدقهلية، كفر الشيخ، شمال سيناء، الإسماعيلية، السويس، قنا، سوهاج»، وسيتم التوسع تدريجياً لتغطية جميع أنحاء الجمهورية.

وشددت على أن الوزارة وجههت بإزالة العقبات التى تواجه القائمين على تنفيذ الحملة، من أجل التيسير على ذوى الهمم وأسرهم فى استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، مؤكدة أن الوزارة تسخر إمكاناتها وتتعاون مع المحافظين والشركاء من الجمعيات الأهلية للوصول إلى ذوى الإعاقة فى مناطق إقامتهم.

وأوضحت أن حملة «هنوصلك» تتم داخل 5 محافظات خلال المرحلة الجارية وتبدأ فى محافظة الشرقية، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصرى ومؤسسة صناع الحياة للوصول إلى ذوى الإعاقة فى مناطق سكنهم، بما يشمل مشاركة عدد كبير من المتطوعين بالإضافة إلى الرائدات الاجتماعيات.

وتابعت: «دور الرائدات الاجتماعيات والمتطوعين المشاركين فى الحملة يتمثل فى الوصول إلى الأشخاص ذوى الإعاقة داخل القرى والنجوع، بمختلف المحافظات المستهدفة فى المرحلة الثالثة من المنظومة، بالإضافة إلى طرق الأبواب والمسح الشامل لحالات الإعاقة وإجراء زيارات منزلية مع التوعية بأهمية وفوائد بطاقة الخدمات المتكاملة، والمستندات المطلوبة لاستخراجها وفقاً للقانون ولائحته التنفيذية».

«حمدى»: تسجيل الحالات من خلال المكتب مباشرة بموجب تقرير طبي

ومن جانبه، قال محمد أحمد حمدى، مدير مكتب تأهيل الإبراهيمية بالشرقية، إن العمل بالمكتب اقتصر فى الماضى على استخراج شهادة التأهيل فقط، مؤكدا أنه مع تعميم المنظومة الإلكترونية عام 2020، وفي إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي، صارت الخدمة الخاصة بتسجيل المستفيد واستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة أكثر سهولة ويسرا.

وأشار «حمدي» لـ«الوطن»، إلى أن إطلاق المرحلة الثالثة من منظومة الخدمات المتكاملة يأتى فى إطار الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة، ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى، بالأشخاص ذوى الإعاقة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأضاف «حمدي» أن المرحلة الثالثة من منظومة الخدمات المتكاملة، التى أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعى، خلال الأيام الأخيرة، وفرت مكاتب تأهيل متنقلة، وذلك لأول مرة، بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص ذوى الإعاقة داخل القرى والنجوع، بمشاركة عدد من المتطوعين والرائدات المجتمعيات، ضمن حملة «هنوصلك».

وعن الإجراءات المتبعة لتسجيل شخص صاحب إعاقة جديد، أوضح مدير مكتب تأهيل الإبراهيمية أنه يتوجب على الشخص الراغب فى استخراج بطاقة خدمات متكاملة أن يتوجه لمكتب التأهيل ويتقدم بطلب.

وأضاف أنه يتم تسجيل الحالات بالغة الشدة أو الشديدة من خلال المكتب مباشرة بموجب تقرير طبى من أى مستشفى تابع لوزارة الصحة أو القوات المسلحة أو الشرطة أو المستشفيات التعليمية، أما بالنسبة للحالات المتوسطة والبسيطة فيتم تسجيلها من خلال المنظومة وإجراء الكشف الطبى المميكن فى المستشفيات المعتمدة.

وأكد «حمدي» أن حملة «هنوصلك» تم تنظيمها بمركز شباب قرية «شرقية مباشر»، تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة، مشيرا إلى أن الحملة تستهدف تسجيل الأشخاص ذوى الإعاقة، لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لهم، ضمن المرحلة الثالثة من المنظومة.