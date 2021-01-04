بينهم ذوو الإعاقة من الأسر الفقيرة.. 6 فئات مستهدفة من برنامج «فرصة»

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن برنامج «فرصة» هدفه التمكين والتأهيل لدخول سوق العمل والحصول على وظائف لائقة، مشيرة إلى أنه ضمن منظومة الحماية الاجتماعية لمساعدة القادرين على العمل إلى الانتقال من الدعم إلى الاستقلالية المالية.

وأضافت القباج، أن برنامج فرصة ساهم في تأسيس مشروعات متناهية الصغر، ووحدات إنتاجية مجمعة مدرة للدخل.

المستهدفون من برنامج فرصة

يستهدف البرنامج عدة فئات كالتالى:

- المرأة

- الشباب

- ذوو الإعاقة من الأسر الفقيرة ومحدودو الدخل والمهمشة

- المستهدفون من تكافل وكرامة

- الحالات المرفوضة والمحذوفة من تكافل وكرامة

- المبادرات الأهلية والخاصة العاملة فى التمكين الاقتصادى للمجتمعات والأفراد .

أهداف البرنامج

يعمل برنامج فرصة على توفير منظومة متكاملة من الخدمات كالتالى :

- توفير فرص عمل بشروط لائقة وخاصة في محافظات الصعيد بالوجه القبلي بالتنسيق مع جمعيات المستثمرين.

- مساعدة الفئات المستهدفة الراغبة في الحصول على قروض ميسرة وربطها مع شركاء التنمية في المحافظات.

- تجهيز وحدات وحاضنات إنتاجية متخصصة في الصناعات الريفية والغذائية.

- إنتاج قيمة مضافة من الخامات والمواد الأولية المحلية

- توفير خدمة المتابعة والإشراف على المستفيدين أثناء تنفيذهم أنشطتهم في المجتمعات المحلية.

- تطوير قدرات ومهارات الأفراد ودمجها في وحدات إنتاجية في الصناعات الحرفية واليدوية.

- تطوير القدرات المؤسسية والبشرية لإدارة برامج التمكين الاقتصادي في مختلف القطاعات والشركات.

- تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالمستفيدين من البرامج والربط بقاعدة بيانات موحدة لزيادة الفاعلية .

- إصدار دليل يشمل فرص التمكين الاقتصادي في مختلف المحافظات التي تعمل فيها هذه المنظمات.

توفير وظائف لـ 31 شخص خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر الماضين

وأكدت التضامن، أنه تم اطلاق وحدة" ابدأ رحلتك" المركزية بالتعاون مع مشروع وايز ، كما تم عرض فرص توظيف على 6 آلاف مستفيد من تكافل وكرامة، وتوفير وظائف لنحو 31 شخص خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر الماضين، وتأسيس 6 وحدات فرعية للتدريب والتوظيف فى 6 محافظات.