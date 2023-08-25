مدير التوجيه والتسجيل بـ«التضامن»: الجمع بين معاشين والإعفاء الجمركي أبرز مزايا بطاقة الخدمات

أكد خليل محمد خليل، مدير عام الإدارة العامة للتسجيل والتوجيه بوزارة التضامن الاجتماعي، تفعيل مكاتب تأهيل متنقلة ومميكنة فى مراكز وقرى 16 محافظة خلال الفترة المقبلة، فى إطار إطلاق المرحلة الثالثة من منظومة الخدمات المتكاملة، التى جاءت تحت عنوان «هنوصلك».

وأشار فى حواره لـ«الوطن»، إلى الإعلان عن مواعيد وجود الحملات والمكاتب المتنقلة من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائل التواصل التابعة للوزارة، والمحافظات والجمعيات الشريكة، وتطرق فى حواره إلى كل ما يخص منظومة الخدمات المتكاملة.

ما الإعاقات التى تستهدفها المرحلة الثالثة؟

- تتعدد الإعاقات التى تستهدفها المرحلة الثالثة من منظومة الخدمات المتكاملة، حيث تضم الإعاقات: «الحركية، الذهنية، البصرية، السمعية، اضطراب طيف التوحد، أمراض الدم»، بجميع مستويات الإعاقة، سواء بالغة الشدة أو شديدة أو متوسطة أو بسيطة، مع زيادة الاهتمام الخاص بالإعاقات الشديدة وبالغة الشدة. ومن بين الإعاقات التى تتضمنها المرحلة الثالثة أيضاً الإعاقة الذهنية، التى تتمثل فى: «وجود تأخر ذهنى بمعامل ذكاء يتراوح بين 69: 52 على أحد مقاييس الاختبار المعتمدة»، والإعاقات المتعددة ذات التأثير البسيط على أداء الشخص.

فضلاً عن أمراض الدم ذات التأثير البسيط ومن بينها: «الثلاسيميا - أنيميا البحر المتوسط - الأنيميا المنجلية - الهيموفيليا»، إضافة إلى الإعاقة البسيطة، وهى مواجهة الشخص لصعوبة فى القيام بالأنشطة الأساسية، ولكن يمكنه أن يقوم بها دون مساعدة، والإعاقات الحركية البسيطة مثل: «شلل بسيط بطرف أو بأطراف متعددة - ضمور العضلات البسيط - تيبس المفاصل- إصابات وتشوهات العمود الفقرى - بتر أصابع أو سلاميات متعددة بالطرف الواحد - عيوب خلقية - ضعف عام بالأطراف والعضلات الناتج عن قصور وأمراض التمثيل الغذائى - الشلل الدماغى البسيط - خلل بالأعصاب الطرفية»، بالإضافة إلى الإعاقة البصرية، وبينها: «ضعف الإبصار لأقل من 6/18 بالنظارة فى العين الأفضل»، والإعاقات السمعية: «بدءاً من 55 إلى 70 ديسيبل فى الأذن الأفضل بعد استخدام الوسائل المعينة المناسبة».

وماذا عن التيسيرات المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة؟

- تنفيذاً لتكليفات وتوجيهات وزارة التضامن، يستمر إعفاء الأشخاص ذوى الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة من إجراء الكشف الطبى المميكن، حرصاً على الاستجابة لطلباتهم للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، ويكتفى بالتقدم بتقرير طبى معتمد تم استخراجه خلال السنوات الثلاث الماضية بدءاً من شهر مارس 2019 وحتى تاريخه.

ما مراحل حصول الإعاقات المتوسطة والبسيطة على بطاقة الخدمات؟

- بالنسبة للإعاقات المتوسطة والبسيطة فإن إجراءات استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة تتضمن مرحلتين، الأولى تتمثل فى التقييم الطبى وفقاً لنموذج الكشف الطبى المميكن والمعتمد من أحد المستشفيات التابعة لـ«وزارة الصحة والسكان - المستشفيات الجامعية - مستشفيات القوات المسلحة - مستشفيات هيئة الشرطة»، والتى تؤكد وجود إصابة أو مرض أو حالة مرتبطة بالإعاقة، وذلك من خلال الحجز على موقع وزارة الصحة والسكان، والمرحلة الثانية تتمثل فى التقييم الوظائفى من قبل مكاتب التأهيل الاجتماعى لتحديد مدى الصعوبات الوظيفية التى يواجهها فى تأدية أنشطة الحياة اليومية نتيجة القصور أو الخلل المُحدد فى التقييم الطبى.

مميزات بطاقة الخدمات

البطاقة تعتبر الوسيلة الوحيدة لإثبات الإعاقة ودرجتها وهى أيضاً الأداة المعتمدة لدى تعامل الشخص مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، وتضمن لحاملها العديد من المميزات، بينها إمكانية الجمع بين معاشين، والدمج فى المدارس والجامعات، والتعيين ضمن نسبة الـ5%، والإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على السيارات والأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية المستوردة من الخارج لاستخدامه الشخصى.

بالإضافة إلى الإعفاء من 50% من الضرائب المفروضة على الدخل الشخصى، والحصول على سكن حكومى ميسر ومتاح، وخصومات بوسائل النقل والمواصلات، والكشف المجانى فى المستشفيات، وخصومات على اشتراكات مراكز الشباب والأندية الرياضية، ومجانية الدخول للمتاحف والمناطق الأثرية.