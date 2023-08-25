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إصابة والد الموزع الموسيقي كريم عبدالوهاب بأزمة قلبية حادة

كتب:

محمود الرفاعى
11:46 م | الجمعة 25 أغسطس 2023
كريم عبدالوهاب

كريم عبدالوهاب

أعلن الموزع الموسيقي كريم عبد الوهاب، عن إصابة والده عبد الوهاب السيد، بأزمة قلبية حادة.

كريم عبد الوهاب يشارك في ألبوم حمزة نمرة

وكتب كريم عبد الوهاب، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلا: «أصيب والدي الدكتور عبد الوهاب السيد، بأزمة قلبية حادة وحالته خطيرة، فهو الآن بين يدي الله، برجاء الدعاء له بالشفاء، ولا أراكم الله مكروها في عزيز».

يذكر أن الموزع كريم عبدالوهاب يشارك في توزيع عدد كبير من أغنيات الفنان حمزة نمرة في ألبومه الجديد.

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