أغنية «عالم كدابة» للفنان حمزة نمرة تحقق 450 ألف مشاهدة في 18 ساعة

حققت أغنية «عالم كدابة» للفنان حمزة نمرة نحو 450 ألف مشاهدة عبر موقع يوتيوب، بعد 18 ساعة من طرحها عبر المنصات السمعية والإلكترونية.

أغنية عالم كدابة للفنان حمزة نمرة، من كلمات حسام سعيد، ألحان عمرو الشاذلي وأحمد الشاذلي، توزيع وميكساج عمرو الخضري، جيتار مصطفى نصر، صولو أورج محمود شاهي، ربابة أمير سرور.

ألبوم «رايق» يضم 13 أغنية

أغنية «عالم كدابة» واحدة من ألبوم رايق في موسم صيف 2023، إذ يجرى خلال طرح أغنية أو أكثر مساء يوم الأربعاء من كل أسبوع، ويقوم حمزة نمرة بالترويج لكل أغنية قبل طرحها بساعات عبر حسابه على إنستجرام.

ومن الأغنيات التي طرحها حمزة نمرة حتى الآن بخلاف أغنية عالم كدابة «لعله خير، أنا الطيب، رياح الحياة، غروب، إسكندرية، مش سليم، رايق، شيخ العرب، أكيد راجعين».