شيرين عبدالوهاب: نفسي أمثل مع كريم محمود عبدالعزيز.. وكاظم الساهر جنتل مان

لا تزال تحرص الفنانة شيرين عبدالوهاب على التواصل مع جمهورها مؤخرا بشكل دائم من خلال صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، حيث تتيح لهم خاصية «اسأل» ويوجهون لها أسئلة خاصة.

وبالفعل حرصت الفنانة شيرين عبدالوهاب على التواصل مع جمهورها، مساء أمس الجمعة، وتم توجية عدة أسئلة إليها كان من بينها طلب أحد المتابعين لها بالتحدث عن الفنان كريم محمود عبدالعزيز وهو الأمر الذي استجابت له على الفور.

شيرين عبدالوهاب تتمنى العمل مع كريم محمود عبدالعزيز

حيث قالت الفنانة شيرين عبدالوهاب عن الفنان كريم محمود عبدالعزيز: «بعشقه ونفسي جدا أمثل معاه غير إني بحس إنه قريب أوي مني»، وهو الأمر الذي جعله يتفاعل معها سريعا.

حيث حرص كريم محمود عبدالعزيز على الرد على شيرين من خلال خاصية «ستوري» على صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، وقال فيها «أنا كمان يلا بينا حالا»، لترد عليه قائلة: «أنا جاهزة».

شيرين عبدالوهاب تتحدث عن كاظم الساهر

ولم يكن كريم هو الفنان الوحيد الذي تحدثت عنه الفنانة شيرين عبدالوهاب، ولكن وجه لها أحد المتابعين سؤالا عن وصف الفنان كاظم الساهر فقالت عنه: «جنتل مان».

يذكر أن الفنانة شيرين عبدالوهاب كانت قد شاركت في السباق الرمضاني الماضي بتقديم أغنية خاصة بأحد الاعلانات التجارية تحت عنوان «يا معافر» وحققت الأغنية نجاحا جماهيريا كبيرا، وتفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت شيرين إنها من أفضل النجاحات التب حققتها مؤخرا.