مدحت صالح يبدأ حفله في مهرجان القلعة للموسيقى بـ«برمي السلام»

صعد الفنان مدحت صالح، لخشبة مسرح القلعة للموسيقى والغناء بدورته الحادية والثلاثين على نغمات أغنيته الوطنية الشهيرة «برمي السلام على بلادنا».

مدحت صالح لجمهوره: بحبكم وربنا ما يحرمني منكم

قدم صالح الشكر لجمهور القلعة قائلا خلال الحفل: «بحبكم وربنا ما يحرمني منكم، وشكرا للدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية».

من المقرر أن يشدو مدحت صالح خلال الحفل، بنخبة من أهم وأشهر أغنياته «النور مكانه في القلوب، بحلم على قدي، وتلات سلامات، وزي ما هي حبها، يتقال، ووعدي وحياة قلبي وأفراحه» بقيادة المايسترو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة أحمد عامر.

وينعقد مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، ويترأس المهرجان الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية.