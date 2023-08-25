توافد الجماهير على حفل مدحت صالح بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء

توافدت الجماهير منذ قليل على حفل الفنان مدحت صالح، الذي يقام ضمن فعاليات افتتاح مهرجان «محكى القلعة للموسيقي والغناء» في دورته الـ31.

مدحت صالح يفتتح مهرجان القلعة

ومن المقرر أن ينطلق المهرجان، الليلة، بحضور عدد من رجال الثقافة والفن المصري، وسينطلق الحفل اليوم بفقرة غنائية للفنانة السورية، فايا يونان، تعقبها فقرة للفنان مدحت صالح.

مهرجان القلعة سيتضمن هذا العام مشاركة عدد كبير من الفرق الموسيقية والفنانين، أبرزهم فريق «وسط البلد»، ونادية مصطفى، وهاني شاكر، وسيمون، وهشام عباس، ومنى بوركهارد، ومصطفى حجاج، ومصطفى شوقي، وغالية بن علي، ونجوم الأوبرا للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو محمد الموجي، وعلي الحجار، كورال كلية التربية الموسيقية، عزيز مرقة، سعيد الأرتيست، إضافة إلى حفلات كل من: وليد توفيق، هشام خرما، لينا شاماميان، المنشد أحمد العمري، الشيخ ياسين التهامي.