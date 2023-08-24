أغنية مدحت صالح في مهرجان القاهرة للدراما بالعلمين تلامس القلوب

أحيا الفنان مدحت صالح حفل افتتاح مهرجان الدراما في نسخته الثانية والمقام بمدينة العلمين الجديدة هذا العام، إذ قدم أغنية عبرت عن الاعتزاز بتاريخ الدراما المصرية الممتد على مدار «60 عاماً».

أغنية مدحت صالح في مهرجان القاهرة للدراما

ووفقاً لتغطية خاصة للمهرجان على شاشتي «الحياة» و«dmc»، فإنَّ الفنان مدحت صالح يقدم حفلا غنائيا على هامش المهرجان تفاعل معه الحضور بشكل كبير، خاصة أن كلمات أغنيته عن مهرجان الدراما لامست القلوب، والتي اقتبست كلماتها أسماء العديد من الأعمال الدرامية الخالدة، مثل «الشهد والدموع» و«زيزينيا».

ويستضيف مهرجان القاهرة للدراما برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخراني في دورته الثانية والاستثنائية، النسخة الأولى من احتفالية Starscrapers Awards، والمقامة بـ North Square Mall في مدينة العلمين الجديدة، تحت عنوان «60 سنة دراما» للاحتفال بمناسبة مرور 60 عاما على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري، وتأتي النسخة الثانية من المهرجان مع بعض الاختلافات عن الدورة الأولى التي أقيمت العام الماضي.