مدحت صالح.. صوت مصر من العلمين الجديدة إلى القلعة في 24 ساعة

يعد الفنان مدحت صالح واحدًا من أهم الأصوات المصرية القادرة على التعبير عن مشاعر الإنسان والمواطن المصري، ولذلك نجده دوما في كافة الاحتفالات ليشدو بأبدع الأغنيات التي يعشقها الشعب المصري.

مدحت صالح يشدو في مهرجان القاهرة للدراما

مدحت صالح خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، شارك في حفلين من أهم الحفلات بمصر، إذ شارك بتقديم أغنية 60 سنة دراما في حفل توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما الذي يقام ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، واليوم يفتتح فعاليات مهرجان محكى القلعة في دورته الحادية والثلاثين.

مدحت صالح يفتتح مهرجان القلعة

من المقرر أن يقدم مدحت صالح خلال الحفل نخبة من أهم اغنياته التي اشتهر بها خلال مسيرته منها برمي السلام على بلدنا، والمليونيرات، ووعدي، والله يا سيدي.

سعر تذكرة حفل مدحت صالح 60 جنيها وسعر التذكر شامل دخول الحفلين في نفس اليوم، وتباع التذاكر أمام شباك التذاكر بالقلعة من الساعة 5 مساء، ولا يوجد بيع تذاكر أون لاين.