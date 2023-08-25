ناجي شحاتة لـ«الشاهد»: صفوت حجازي خطير جدا.. وعاشق لمبدأ التقية

قال المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس محكمة الجنايات ورئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق، إن مهمة عناصر غرفة عمليات رابعة العدوية، كانت إصدار التعليمات وتوجيه العناصر لأعمال العنف، «النتيجة بتاعتها إن أثناء التحقيق في القضية، عناصر الجماعة أصدروا تعليمات باقتحام مسجد الاستقامة في ميدان الجيزة، ودي قضية كانت منبثقة من غرفة عمليات رابعة العدوية».

شحاته: مرشد الإخوان رفض في البداية الحديث أمام هيئة المحكمة

أضاف «شحاتة»، خلال الجزء الثاني من حواره في برنامج «الشاهد»، مع الإعلامي محمد الباز، على شاشة «إكسترا نيوز»، أن محمد بديع مرشد الإخوان، رفض في البداية الحديث أمام هيئة المحكمة «كان اللي بيحاول ينوب عنه هو صفوت حجازي، طلب الكلمة، بقوله عاوز تقول ايه، قالي أصل سيادة المرشد عاوز يقول.. ولسه هيكمل كلامه، قولتله عندك هنا وأوقف، هو المرشد ملهوش لسان، ما هو متهم زيه زيك»، موضحًا أن صفوت حجازي إنسان خطير للغاية، وعاشق لمبدأ التقية.

صفوت حجازي رد بأن المقام لا يتسع أن المرشد يتكلم

وتابع: «قلت له أنت بتعبر عن رأيه ليه، اللي المرشد عاوز يقوله يقوله، صفوت حجازي رد بأن المقام لا يتسع أن المرشد يتكلم، قلت له طب لو متكلمش هعتبره رفض الإجابة على أسئلة المحكمة، وهنا بقى بديع اتكلم، كانت تاني أو ثالث جلسة».